Justiça "Talvez ele tenha mais confiança na justiça do que eu", diz pai de Bruno de Carvalho

Rui de Carvalho, pai de Bruno de Carvalho, mostrou-se convicto na inocência do filho depois da detenção no âmbito da investigação ao ataque à Academia de Alcochete. “Tenho a certeza”, afirmou.

“Se tenho a confiança na justiça? Talvez ele tenha mais do que eu”, afirmou Rui de Carvalho, citado pelo jornal A Bola.

O pai do ex-presidente do Sporting saía do posto da GNR de Alcochete quando falou com os jornalistas.

“Os indícios não são nada, ou há factos e provas concretas ou não há nada. Há a vossa imaginação”, atirou.

“Tenho a certeza” que Bruno de Carvalho está inocente, rematou.

O presidente destituído do Sporting foi detido este domingo, na sequência do ataque à Academia, a 15 de maio.

Está indiciado por 56 crimes, um dos quais terrorismo.