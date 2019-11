Motores Taça de Portugal de Ralicross anima Mação Por

O fim de semana é de Taça de Portugal no Ralicross, Kartcross e Super Buggy em Mação, prevendo-se muita animação na pista do traçado da Boavista.

Uma jornada de encerramento da temporada com mais de quatro dezenas de inscritos, para além de concorrentes da curiosa corrida de suporta de PopCross com os saudosos Citroën 2CV.

Entre as categorias em disputa destacam-se naturalmente as dos carros mais potentes, da S1600 e dos Supercars 4WD. Na primeira o piloto a bater é João Ribeiro e o seu Citroën Saxo.

António Sousa, em Peugeot 208, e Hélder Ribeiro, em Citroën C2 se perfilam como os seus mais sérios rivais do campeão nacional, embora haja também de contar com Edu Queirós, em Peugeot 206, Bruno Gonçalves em Citroën Saxo, e João Novo Jr, em Citroën C2.

Na categoria Nacional 1.6A Pedro Tiago e o seu Citroën Saxo são depois do título conseguido no campeonato. Mas há que contar sempre com Leonel Sampaio, Leandro Macedo e Jorge Costela, que alinham em carro idêntico, e com também com Luís Morais e Tiago Ferreira em Peugeot 106.

Campeão em título, João Novo é o mais mais forte candidato à vitória na Nacional 2RM. Mas a oposição ao piloto do Peugeot 106 deverá vir de Adão Pinto, no Opel Astra, carro em que Vítor Mendes também aposta, para além de Ricardo Mendonça, em Peugeot 306.

Também campeão, mas na Iniciação, Rodrigo Correia terá de ‘puxar dos galões’ para se impor a adversários como Gonçalo Novo, em Toyota Starlet, ou Rafael Rego, em Peugeot 106.

Na Super Buggy o destaque maior vai para a presença do vice-campeão naciomal Nelson Barata, que terá como mais sérios rivais Paulo Godinho, Miguel Ferreira, Álvaro Faria e o regressado Manuel Guerreiro.

Finalmente no Kartcross também o vice-campeão nacional Rui Nunes terá que contar com uma oposição forte, nomeadamente por parte de José Mota, Daniela Godinho, Alexandre Borges, José Carlos Pinheiro, Tiago Freitas, Pedro Marques ou Mário Rato.