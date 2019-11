Motores Taça de Portugal de Karting confirma talentos Por

A 38ª edição da Taça de Portugal de Karting, que se disputou no Kartódromo Internacional de Palmela, confirmou o enorme talento que existe na disciplina.

No desafiante traçado dos arredores de Setúbal evoluíram mais de oito dezenas de pilotos, registando triunfos de Guilherme Morgado na categoria de Iniciação, Tiago Lima na Cadete, Miguel Couteiro na Juvenil, Ivan Domingues na Júnior, Manuel Leão na X30 Shifter, Rodrigo Ferreira na X30 Super Shifter e Sénior, Vasco Lázaro na X30 Super Shifter Master e Ilídio Fernandes na X30 Super Shifter Gentleman.

Guilherme Morgado e Romeu Mello protagonizaram um duelo emocionante pelo triunfo em Iniciação, mas a partir da terceira volta Morgado ficou no comando e aí se manteve até final, batendo o seu adversário por 0,136s. Xavier Lázaro garantiu o último lugar do pódio.

Já na categoria Cadete Tiago Lima não deu hipóteses a ninguém, dominando de princípio ao fim, com Santiago Alves a ser segundo, enquanto Maria Germano Neto realizou uma recuperação fulgurante que a levou do sétimo ao terceiro lugar final, numa prova em que Rodrigo Seabra se viu envolvido num acidente com a piloto de Braga. Apesar de ‘cair’ para o quinto posto viria a terminar a prova no quarto lugar.

Na categoria Juvenil Adrian Malheiro fez uma boa partida e liderou de início, mas na segunda volta Miguel Couteiro passou para a frente, acabando por vencer e obter a volta mais rápida. Acompanharam-no no pódio Diogo Castro e Manuel dos Santos.

Rodrigo Testa arrancou na frente para a prova da categoria Júnior e liderou nas primeiras cinco voltas. Na sexta Ivan Domingues passou para o comando, acabando por triunfar, diante de Testa e Santiago Ribeiro, que depois de partir de oitavo recuperou até ao terceiro posto final.

A partida da final da X30 Sénior viu Manuel Leão ser surpreendido por Guilherme Gusmão. Mas o ‘pole-position’ viria a recuperar o comando à segunda volta e não mais o perdeu até final. O pódio da categoria foi completado por Manuel Leão e Tomás Caxeirinho, numa prova onde também se destacou Mariana Machado, quarta classificada.

Já na X30 Super Shitfer Rodrigo Ferreira dominou por completo a corrida. Volta a volta o piloto do Porto foi consolidando a sua vantagem, impondo-se confortavelmente perante Yhan Sousa e Ricardo Borges.

Joel Magalhães cortou a meta no quarto posto mas viria a ser penalizado por falsa partida, pelo que o lugar foi atribuído a Vasco Lázaro, que assim conquistou a Taça, enquanto Ilídio Fernandes fez a Taça na categoria Gentleman.