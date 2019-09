Taça Davis: João Sousa conquista primeiro ponto para Portugal frente à Bielorrússia

O tenista João Sousa conquistou hoje o primeiro ponto para Portugal na eliminatória com a Bielorrússia, referente ao Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, que está a decorrer em Minsk.

O número um português e 64.º colocado no ‘ranking’ ATP venceu Ilya Ivashka (135.º ATP), o segundo melhor jogador da equipa adversária, em três ‘sets’, com os parciais de 4-6, 6-1 e 6-2, em uma hora e 40 minutos, no Republic Olympic Tennis Center.

Graças ao triunfo de João Sousa, de 30 anos, Portugal somou o primeiro ponto da eliminatória que vai apurar a seleção vencedora para a fase de qualificação da Davis Cup Finals de 2020, ficando a equipa derrotada relegada para o ‘play-off’ de manutenção no Grupo I, a disputar em março do próximo ano.

Após o confronto entre o vimaranense e Ilya Ivashka, João Domingues vai defrontar Egor Gerasimov, líder da formação bielorrussa e 119.º ATP, no segundo encontro de singulares do primeiro dia da Taça Davis.