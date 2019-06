TAAG compra seis aviões Dash 8-400 ao construtor canadiano De Havilland Aircraft

A companhia aérea angolana TAAG anunciou hoje a aquisição de seis aviões Dash 8-400 ao construtor aeronáutico canadiano De Havilland Aircraft, durante o 53.º Salão Internacional de Paris, que decorreu esta semana na capital francesa.

Num comunicado, a TAAG adianta que a compra das aeronaves à De Havilland Aircraft ocorre no quadro do projeto de renovação de frota, indicando que as negociações foram concluídas à margem da exposição pelo ministro dos Transportes angolano, Ricardo de Abreu.

O documento, que não adianta o valor da compra nem quando chegarão os aparelhos a Angola, acrescenta que a transação ocorre quando se conclui a transição do programa de aeronaves Dash 8/Q Series da Bombardier para a De Havilland.

A frota da TAAG é constituída por 13 aviões Boeing, três dos quais 777-300 ER, com mais de 290 lugares, recebidos entre 2014 e 2016.

A companhia conta ainda com cinco 777-200, de 235 lugares, e outros cinco 737-700, com capacidade para 120 passageiros, estes utilizados nas ligações domésticas e regionais.

A companhia prevê modernizar a frota adquirindo, este ano, 11 aviões de médio curso, anunciou em setembro de 2018 o presidente da Comissão Executiva, Rui Carreira.