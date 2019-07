A antiga secretário de Estado das Comunidades Suzi Barbosa é a nova ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, segundo o decreto presidencial de nomeação do novo Governo do país divulgado hoje pela Presidência guineense.

O novo Governo vai ter 16 ministérios e 15 secretaria de Estado.

Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) reunidos na sua 55.ª cimeira no sábado em Abuja, na Nigéria, determinaram que o Presidente guineense, José Mário Vaz, tinha de nomear um novo Governo e um novo Procurador-Geral da República até hoje.

Armando Mango, da Assembleia do Povo Unido – Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), vai ser ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares e porta-voz do Governo.

A vice-presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) vai assumir a pasta da Administração Territorial e Gestão Eleitoral, enquanto Adiado Djalo Nandigna continua como ministra das Pescas.

A pasta da Defesa vai com Luís Melo, atual presidente da Câmara Municipal de Bissau e do PAIGC, e o Ministério do Interior fica com Juliano Augusto Fernandes, da APU-PDGB.

Geraldo Martins, que tinha sido ministro das Finanças do Governo de Domingos Simões Pereira, regressa ao Executivo guineense para ocupar as mesmas funções.

Dos 16 ministérios, oito vão ser liderados por mulheres.

Composição do novo Governo da Guiné-Bissau, liderado por Aristides Gomes:

Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares – Armando Mango

Ministério da Administração Territorial e Gestão Eleitoral – Odete Costa Semedo

Ministério das Pescas – Adiatu Djalo Nandigna

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades – Suzi Barbosa

Ministério da Defesa e Combatentes da Liberdade da Patria – Luís Melo

Ministério do Interior – Juliano Augusto Fernandes

Ministério da Economia e Finanças – Geraldo João Martins

Ministério do Comércio e Indústria – Iaia Djaló

Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior – Dautarin Monteiro da Costa

Ministério da Administração Pública e Modernização do Estado – Fatumata Djau Balde

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos – Rute Monteiro

Ministério da Saúde Pública – Magda Nely Robalo Silva

Ministério da Mulher, Família e Proteção Social – Cadi Seidi

Ministério da Agricultura e Florestas – Nelvina Barreto

Ministério dos Recursos Naturais e Energia – Issufo Balde

Ministério das Infraestruturas, Habitação e Desenvolvimento Humano – Osvaldo Abreu

Secretárias de Estado:

Secretaria de Estado do Ambiente e Biodiversidade – Quite Djata

Secretaria de Estado dos Transportes e Comunicações – Samuel Dinis Manuel

Secretaria de Estado das Comunidades – Malam Bacai Júnior

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto – Dionísio do Reino Pereira

Secretaria de Estado do Orçamento – José Djô

Secretaria de Estado do Tesouro – Suleimane Seidi

Secretaria de Estado da Gestão Hospitalar – Anaximandro Zylene Casimiro Menut

Secretaria de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica – Garcia Bifa Bedeta

Secretaria de Estado do Turismo e Artesanato – Catarina Taborda

Secretaria de Estado da Gestão Eleitoral – Júlio César Nosolini

Secretaria de Estado da Segurança e Ordem Pública – Mário Saiegh

Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional – Tomásia Manjuba

Secretaria de Estado da Cultura – António Quirino Bubacar Spencer Embaló

Secretaria de Estado da Comunicação Social – João Maria Baticã Ferreira

Secretaria de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria – João Handem