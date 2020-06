Nas Notícias Suspeito do caso Maddie é “quase perfeito”, provoca Gonçalo Amaral Por

O ex-inspetor da Polícia Judiciária Gonçalo Amaral manifestou dúvidas sobre a indicação de Christian Brueckner, pela polícia alemã, como principal suspeito no caso Maddie.

Em entrevista ao Jornal do Centro, o antigo coordenador da PJ de Portimão, que defende a tese de que Madeleine McCann foi morta pelos pais, apontou falhas entre o retrato robô divulgado pela polícia alemã e a imagem que Christian Brueckner teria em 2007, ano em que Maddie desapareceu.

“Eu não posso dizer que alguém reconhece alguém por uma imagem da pessoa que já tem alguns anos. As pessoas mudam. Mostrar imagens da pessoa com 43 anos de idade não é a mesma coisa do que mostrar a pessoa com 30”, sustentou.

Christian Brueckner é assim um “suspeito quase perfeito”, provocou o ex-inspetor.

Exibindo uma imagem do suspeito alemão com o cabelo comprido, Gonçalo Amaral lembrou que em 2007 os retratos robô apresentavam suspeitos com o cabelo curto.

“Em 2007 há pessoas que afirmam que a figura dele não é com cabelo curto. Ele parecia um hippie e usava cabelo comprido pelas costas. E as polícias sabem disso”, reforçou.

O antigo coordenador da PJ de Portimão lembrou ainda que grande parte das testemunhas encontrou semelhanças entre o retrato robô do suspeito (em 2007) e o pai de Maddie.

“Eu pergunto-me onde é que este indivíduo apresenta parecenças com o senhor Gerard McCann”, concluiu Gonçalo Amaral, frisando que uma “investigação séria” depende de provas mais concretas.