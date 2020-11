Nas Notícias Surto em dois lares de idosos do Sabugal provoca 42 infetados Por

Um surto de covid-19 em dois lares do Sabugal, distrito da Guarda, infetou 42 utentes e funcionários. O presidente da Câmara do Sabugal, António Robalo, revela que a maioria dos infetados está praticamente assintomática.

Segundo avança a agência Lusa, nesta segunda-feira, 35 pessoas infetadas com o novo coronavírus são utentes (30) e funcionário (cinco) do lar de Aldeia do Bispo, sendo que há também seis utentes e um funcionário do lar da Santa Casa da Misericórdia do Soito.

“A maior parte deles, quer de um lar quer do outro, estão praticamente assintomáticos”, revelou o autarca, àquela agência.

“A Câmara Municipal do Sabugal está a acompanhar a situação e tem dado garantias de que, caso não haja resposta da Saúde e da Segurança Social, estará na linha da frente”, esclarece ainda António Robalo.

“Desde setembro que a nossa preocupação maior têm sido sempre as instituições de apoio a idosos e as escolas”, disse.

Para dar uma resposta à pandemia, o município do Sabugal arrendou dois contentores que foram colocados nas imediações do Centro de Saúde local.

Naquele espaço são feitos rastreios e são colmatadas “algumas dificuldades sentidas por parte da Unidade Local de Saúde” da Guarda.