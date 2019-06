Surfista Frederico Morais passa aos 16 avos de final do Rio Pro

O português Frederico Morais garantiu hoje um lugar nos 16 avos de final do Rio Pro, prova do Circuito Mundial de Surf, ao ser segundo classificado na quarta bateria da primeira eliminatória da prova.

Frederico Morais, que este ano ficou de fora do circuito, está a participar no Rio na qualidade de suplente, ao beneficiar da ausência de surfistas lesionados, e hoje foi superado pelo brasileiro Filipe Toledo, mas conseguiu ficar à frente de Sebastian Zietz, do Hawai, por apenas 0,30 pontos.

O surfista luso teve 5,67 e 3,93 como as suas duas melhores ondas, num total de 9,60, contra os 9,30 de Zietz, enquanto Filipe Toledo foi um vencedor destacado, com 13,97. Toledo e Morais seguem assim em frente, enquanto Zietz terá de disputar a ronda de eliminação para tentar se manter em prova.