Surfista brasileiro Filipe Toledo afastado nos ‘quartos’ em Peniche

O brasileiro Filipe Toledo, número dois do ‘ranking’ da Liga Mundial de Surf (WSL), foi hoje eliminado nos ‘quartos’ do Meo Rip Curl Pro, em Peniche, enquanto o terceiro, Jordy Smith, e o quarto, Ítalo Ferreira, avançaram.

O dia arrancou com a disputa dos quartos de final na Praia de Supertubos, com sol, boas ondas e muito público na areia, com o sul-africano Jordy Smith (13,40 pontos) a vencer o norte-americano Kolohe Andino (10,97), número cinco mundial, e a manter vivas as hipóteses de ‘roubar’ a licra amarela – destinada ao líder do ‘ranking’ mundial – a Gabriel Medina, que foi eliminado nos oitavos de final.

Para tal, Jordy Smith tem que vencer a etapa portuguesa, a penúltima do circuito principal da WSL.

Na segunda bateria, o japonês Kanoa Igarashi (15,24), que ocupa o sexto posto entre os melhores do mundo, eliminou Filipe Toledo (12,26), que perdeu assim a possibilidade de ultrapassar Medina na liderança do ‘ranking’ da WSL.

Depois, no terceiro ‘heat’, o confronto entre os brasileiros Caio Ibelli (12,86) e Peterson Crisanto (11,83) terminou com a vitória do primeiro, que tinha sido o ‘carrasco’ de Medina nos ‘oitavos’.

Por fim, na quarta bateria, o brasileiro Ítalo Ferreira deu espetáculo entre tubos e manobras aéreas, conseguindo mesmo a melhor pontuação do campeonato até agora, com 18,40 pontos, enquanto o seu opositor, o australiano Jack Freestone, que lhe deu bastante luta, fechou a sua participação em Peniche com uma pontuação de 16,87.

Tal como Jordy Smith, Ítalo tem que ganhar em Supertubos para assumir a licra amarela. E os dois podem mesmo encontrar-se na final, uma vez que o sul-africano vai defrontar Kanoa e o brasileiro enfrenta o compatriota Caio nas ‘meias’.

Seguem-se os quartos de final do quadro feminino, e a organização ainda não anunciou se avançam hoje as meias-finais e as finais masculina e feminina.