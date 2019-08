Motociclismo Supermoto estreia-se em cenário de alto rendimento Por

O Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho pode ser conhecido por ser a ‘capital’ do remo em Portugal, mas no próximo fim de semana a modalidade vai ser outra.

Pela primeira vez o local vai ser ‘palco’ de uma prova do Campeonato Nacional de Supermoto, naquela que será quinta e penúltima etapa da competição, e que por essa razão poderá trazer decisões quanto aos vencedores das diversas classes.

O evento é organizado pelo ainda jovem Moto Clube de Coimbra, e depois de Almeirim, Portalegre, Fátima e Baltar leva até às margens do Mondego faz recordar a primeira prova da especializada no nosso país, quando ainda era conhecida como Supermotar – e que em 1989 levou muitos pilotos de outras disciplinas até a um traçado urbano ‘desenhado’ nas ruas existentes no local onde hoje se ergue o estádio de futebol da cidade.

A verdade é que o Supermoto é hoje totalmente distinto, mais espetacular e com motos idealizadas para a disciplina, mas mantendo as origens do conceito. Isto para além de que junto com a competição estarão também em pista os concorrentes do MiniMotard e MiniGP.

O primeiro dia (sábado) será destinado aos treinos, para no domingo se realizarem os treinos cronometrados e as corridas, sendo que a primeira está agendada para as 14h25.