Supermercados Pingo Doce encerram mais cedo na 5.ª feira

“Pelo sétimo dia do falecimento do senhor Alexandre dos Soares dos Santos, informamos que iremos estar encerrados” no dia 22 de agosto, “a partir das 18:00”, refere a cadeia de retalho do grupo Jerónimo Martins.

O empresário Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente da Jerónimo Martins (JM), morreu na semana passada, aos 84 anos.

Elísio Alexandre Soares dos Santos nasceu no Porto em 1934, começando a carreira profissional em 1957 na Unilever e depois, até 1967, foi diretor de ‘marketing’ da Unilever Brasil, entrando no ano seguinte para o Conselho de Administração da JM como administrador-delegado, cargo que acumulou com o de representante na ‘joint-venture’ com a Unilever.

Em fevereiro de 1996 passou para a presidência do Conselho de Administração da JM, cargo que ocupou até abril de 2003, quando passou a presidente não executivo (‘chairman’), até 18 de dezembro de 2013.

Em 2009, Alexandre Soares dos Santos criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que gere o portal Pordata, Base de Dados do Portugal Contemporâneo.