Motores Super especial do Rali da Suécia cancelada Por

A super especial de abertura do Rali da Suécia, em Karlstad, foi cancelada devido às temperaturas em que se está a disputar a prova escandinava.

Esta segunda ronda do Campeonato do Mundo é normalmente realizada com bastante neve, que está no seu ‘ADN’ e é a razão de existir no WRC, mas este ano não está a ser o caso.

Assim os organizadores resolveram não fazer disputar a super especial de 1,9 km que deveria ‘abrir’ o rali sueco na noite desta quinta-feira, depois de uma reunião entre os organizadores, o promotor do Campeonato do Mundo e representantes das equipas. Deste encontrou ficou a decisão de realizar a segunda parte do ‘shakedown’ – cuja primeira parte foi efetuada na manhã de hoje. Algo que foi aprovado pela FIA.

Em comunicado a organização do Rali da Suécia afirmou que, “no interesse de continuar a proporcionar divertimento aos fãs do rali na special de Karlstad, a especial será disputada como uma segunda parte do ‘shakedown’ da manhã, em vez de ser como troço cronometrado” componente da parte competitiva da prova.