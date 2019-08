Motociclismo Super enduro estreia-se em Portalegre Por

O Campeonato Nacional de Super Enduro Lighthouse ruma pela primeira vez à cidade alentejana de Portalegre, para aquela que será a terceira prova do campeonato em 2019.

Será um regresso ao Alentejo, pois anteriormente a competição em Vila Nova de Santo André, sendo que agora o evento tem a organização do Clube Motard Novo Milénio na cidade de José Régio.

Todo o evento será realizado este fim de semana no Kartódromo de Portalegre, tendo sido construída uma pista com cerca de 450 metros de extensão com todos os obstáculos técnicos habituais na versão mais rápida e espetacular do enduro.

Os treinos iniciam-se amanhã pelas 17h30, com a realização de treinos livres, seguindo-se os cronometrados às 18h00, a qualifucação às 18h30, a Super Pole às 20h00, as primeiras finais às 21h00, as segundas finais pelas 22h30 e as terceiras finais às 23h15.

