Sul-africana Sasol realiza estudos ambientais para novo projeto de hidrocarbonetos em Moçambique

A companhia sul-africana Sasol anunciou hoje a realização de consultas públicas destinadas ao estudo de pré-viabilidade ambiental para a exploração e produção de hidrocarbonetos no Bloco 16/19 em Moçambique.

Na nota, a Sasol refere que a consulta pública visa avaliar a melhor forma de equilibrar as necessidades das partes interessadas com o imperativo de encontrar recursos adicionais de hidrocarbonetos naquele bloco visando atender às crescentes demandas de energia.

A zona de estudos está localizada ao largo das províncias de Inhambane, sul, e de Sofala, centro, do país.

“Atualmente, a Sasol não está envolvida em quaisquer atividades relacionadas com a exploração na área do Bloco 16/19 nem realizou qualquer atividade de exploração offshore em Moçambique nos últimos anos”, lê-se no comunicado.

A Sasol diz que está empenhada em proteger o meio ambiente e o bem-estar e segurança daqueles que vivem nas suas comunidades de acolhimento.

“Comprometemo-nos a manter rigorosos padrões de segurança, conformidade e gestão ambiental”, lê-se na nota.

O Bloco 16/19 foi adjudicado à Sasol pel,o Governo moçambicano em 2005.