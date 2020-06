Cultura “Suicídio não”. Comentário com quatro meses intriga fãs de Pedro Lima Por

Um comentário com quatro meses, em que uma fã escreve a Pedro Lima “suicídio não”, está a intrigar os seguidores do ator nas redes sociais.

O mistério é adensado pela resposta do próprio ator, que reagiu com três pontos de interrogação.

“Estou muito triste com você. Agora pensa: suicídio não”, escreveu, há quatro meses, Dalina Sousa, em comentário a uma foto da obra daquela que seria a futura casa de Pedro Lima.

Este comentário gerou várias reações nas últimas horas, depois do ator ter sido encontrado morto, na praia do Abano, no Guincho.

Há quem o considere “muito sinistro”, outros “profético”. E há mesmo quem pergunte se a seguidora do ator “é vidente”.

Uma outra internauta avança com uma possível explicação.

“Para quem não sabe, o Pedro Lima fazia parte da série ‘Elisa’, que passou há bem pouco tempo na TVI, e na série ele fazia o papel de Bruno, que tentou o suicídio. Parece-me que o comentário da senhora coincide com essa altura”, referiu Adriana Caldas.

Logo de seguidas, outros internautas referem que essa série “terminou em setembro de 2019”, quando o comentário em causa “tem quatro meses”.

Muitos têm perguntado a Dalina Sousa o que pretendia dizer com tal comentário, mas continuam sem resposta.

Pedro Lima foi encontrado morto por volta das 10h20 de ontem, na praia do Abano.