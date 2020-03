Motores Sucesso completo no Rali à Lampreia Por

A 43ª edição do Rali à Lampreia saldou-se por um sucesso completo, com um recorde de inscritos e muitas lutas pelas melhores posições.

Só as condições atmosféricas não jogaram em favor do evento, provocando ainda mais dificuldades para os participantes, mas ao mesmo tempo para alguns até acabou por ser um handicap para actuaões espetáculo, sem preocupações com os tempos efetuados.

Quanto a vencedores, no Grupo 1 a vitória foi para o Fiat 126 de Dário Oliveiras que fez o seu melhor tempo em 2m17,870s, tendo atrás de si o Opel Corsa de Manuel Sousa com 2m24,408s, tendo o terceiro lugar sido pertença do Opel 2500 de Ricardo Cerqueira.

Em relação ao Grupo 2, a primeira posição foi para o Volkswagen Polo R de Jorge Almeida com 2m11,301s, tendo na sua peugada o Lotus Seven de António Magalhães com 2m14,959s. No Grupo 3, os louros foram para os João Paulo Soares, seguido de Márcio Araújo, que volta a fazer o terceiro com outro kartcross que fizeram os tempos de 2m21,697s; 2m22,312s e 2m23,102s respetivamente.

A categoria de senhoras, a vitória coube ao Fiat 127 de Sofia Mouta, enquanto nos Diesel a vitória coube ao do Audi A 4 de Isidro Alves .Quanto ao melhor piloto de Monção que participou na 43ª edição do Rali à Lampreia, a vitória foi para Tiago Gonçalves, ao volante dum Toyota Corolla.

Em relação às diferentes classes presentes, na classe 1 seria Sofia Mouta a vencer ao volante do Fiat 127, na Classe 2 seria o Citroen Visa de Ruben Moreira a ter direito ao degrau mais alto do pódio.na Classe 3, seria o Toyota Corolla de Tiago Gonçalves a vencer, enquanto na Classe 4, o Opel Kadett de Cláudio Prado não deu chances aos seus adversários, e finalmente na Classe 5 seria o Fiat 126 de Dario Oliveira a dominar tudo e todos.