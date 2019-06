Subida de exportações e importações desacelera para 3,2% e 10,9% em abril – INE

As exportações portuguesas aumentaram 3,2 por cento e as importações subiram 10,9 por cento em abril face ao mesmo mês de 2018, desacelerando relativamente a março, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em março as exportações tinham progredido 3,8 por cento e as importações 12,1 por cento em termos homólogos e nominais.

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional do INE, a desaceleração das exportações deveu-se sobretudo à evolução registada no comércio intra-União Europeia (UE), sendo de destacar o aumento registado nas exportações de material de transporte (+11,6 por cento) e de fornecimentos industriais (+6,7 por cento).

Já as importações aumentaram 10,9 por cento (subida de 11,3 por cento em março de 2019).

O INE destaca o aumento das importações de material de transporte (+24,7 por cento), em resultado principalmente da aquisição de outro material de transporte, maioritariamente aviões, mas nota que, em 2019, a Páscoa ocorreu na segunda metade de abril (em 2018 tinha ocorrido em 01 de abril), o que pode influenciar os resultados obtidos.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 4,7 por cento e as importações cresceram 9,9 por cento em abril (+6,4 por cento e +11,6 por cento, respetivamente, em março de 2019).

Considerando o acumulado do trimestre terminado em abril de 2019, as exportações e as importações de bens aumentaram, respetivamente, 4,4 por cento e 11,3 por cento face ao mesmo período de 2018 (+4,8 por cento e +12,6 por cento, pela mesma ordem, no 1.º trimestre de 2019).

Em abril de 2019, o défice da balança comercial de bens totalizou 1.802 milhões de euros, mais 516 milhões de euros do que no mesmo mês de 2018, sendo que, excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1.337 milhões de euros, com um aumento do défice de 334 milhões de euros face a abril de 2018.

Relativamente às variações face ao mês anterior, em abril de 2019 “salientam-se os acréscimos nas exportações de material de transporte (+11,6 por cento), principalmente outro material de transporte (maioritariamente aviões), e de fornecimentos industrias (+6,7 por cento), com destaque para os produtos químicos orgânicos.

Em sentido contrário, destaca-se o decréscimo nos combustíveis e lubrificantes (-14,9 por cento)”.

“Nas importações registaram-se acréscimos em todas as grandes categorias, destacando-se os aumentos no material de transporte (+24,7 por cento), em resultado principalmente da aquisição de outro material de transporte (maioritariamente aviões), nas máquinas e outros bens de capital (+18,5 por cento) e nos combustíveis e lubrificantes (+19,1 por cento), devido ao acréscimo de produtos transformados”.

No caso dos combustíveis, o aumento “poderá estar relacionado com a greve dos motoristas de matérias perigosas, registando-se um aumento das aquisições a Espanha”, acrescenta o INE.

O INE destaca, entre os principais países de destino em 2018, os acréscimos homólogos nas exportações para os Países Baixos (+28,4 por cento) e para Itália (+23,8 por cento). Os maiores decréscimos registaram-se nas exportações para Angola (-16,3 por cento) e França (-2,0 por cento).

Em relação aos principais fornecedores em 2018, em abril de 2019 destacam-se os aumentos, em termos homólogos, nas importações da Alemanha (+20,6 por cento), devido sobretudo ao aumento das aquisições de outro material de transporte (maioritariamente aviões), Espanha (+7,4 por cento) e Estados Unidos (+245,0 por cento).

Nas importações provenientes dos Estados Unidos destacam-se os acréscimos de combustíveis e lubrificantes (produtos transformados) e de material de transporte, principalmente outro material de transporte (maioritariamente aviões).