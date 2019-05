Nas Notícias Subida da temperatura este sábado convida à praia Por

A temperatura continua a subir, em especial a máxima, num sábado que será de céu pouco nublado ou limpo e com vento moderado a forte e com rajadas no litoral e terras altas.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o dia de amanhã terá céu pouco nublado ou limpo.

O boletim, assinado pela meteorologista Cristina Simões, refere ainda uma pequena subida de temperatura, mais significativa da máxima no

litoral oeste.

Assim, as temperaturas devem variar entre os 23 e os 14 graus no Porto e a máxima de 28 e mínima de 16 em Lisboa.

Setúbal, com 31 graus, será a região mais quente, seguida de imediato por Beja (30) e Évora (29 graus).

Nas mínimas, Bragança e Guarda vão registar oito graus, com Vila Real a chegar aos dez.

Para os Açores, o IPMA antecipa céu geralmente muito nublado, com abertas nos grupos central e oriental, e temperaturas entre os 16 e os 22 graus.

Na Madeira, é de esperar períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao início da manhã.

As temperaturas deverão oscilar entre a máxima de 25 e a mínima de 18 graus.