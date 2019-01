Benfica Sub-23 do Benfica cai inanimado no relvado Por

João Ferreira, defesa da equipa sub-23 do Benfica, caiu inanimado no relvado durante o dérbi com o Belenenses, a contar para a 24.ª jornada da Liga Revelação.

O jovem de 17 anos perdeu os sentidos num lance em que chocou de cabeça com um adversário.

O momento causou um grande susto no Complexo Desportido do Real Sport Clube (mais conhecido como Real Massamá), com os atletas dos dois clubes a acercarem-se de João Ferreira, visivelmente preocupados.

Assistido no terreno pela equipa médica, o lateral direito foi levado de ambulância para o hospital.