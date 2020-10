Desporto Sub-21 vencem Gibraltar por 3-0 Por

Os sub-21 de Portugal derrotaram hoje o Chipre, por 3-0, no Victoria Stadium, em Gibraltar, em jogo a contar para o grupo 7 da fase de qualificação para o Euro2021

Os golos da seleção nacional foram apontados por Jota, aos 16 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 50 e 80 minutos.

Com o triunfo, Portugal assegurou no mínimo o segundo lugar no grupo.