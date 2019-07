Strycova elimina Konta e estreia-se em meias-finais de um ‘major’

A checa Barbora Strycova conseguiu hoje, aos 33 anos, qualificar-se pela primeira vez para as meias-finais de um torneio do ‘Grand Slam’, ao bater a anfitriã Johanna Konta, no último jogo dos quartos de final de Wimbledon.

Na segunda presença, cinco anos depois, nos ‘quartos’ do terceiro ‘major’ do ano, Strycova, 54.ª jogadora mundial, superou Konta, 18.ª, por 7-6 (7-5) e 6-1, num embate que durou uma hora e 37 minutos e em que esteve a perder por 4-1 no ‘set’ inicial.

Nas meias-finais, quinta-feira, a checa defronta a norte-americana Serena Williams, vencedora de 23 títulos do ‘Grand slam’, sete dos quais em Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016), que superou a compatriota Alison Riske por 6-4, 4-6 e 6-3, em duas horas e um minuto.