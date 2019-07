Motores Stig Blomqvist e o Audi Sport Quattro S1 são ‘cabeças de cartaz’ do RallySpirit 2019 Por

A quinta edição do RallySpirit Altronix – que vai para a estrada entre 8 e 10 de novembro – já tem ‘cabeça de cartaz’ anunciado; nada mais nada menos do que o ex-campeão do Mundo Stig Blomqvist e o formidável Audi Sport Quattro S1.

Estas duas são boas razões para assistir ao evento da X Racing, que trouxe até nós Miki Biasion em 2016, Ari Vatanen em 2017 e François Delecour no ano passado.

Desta feita a estrutura liderada por Pedro Ortigão apresenta Stig Blomqvist, um sueco que no Campeonato do Mundo de Ralis começou a dar nas vistas nos ‘domésticos’ Saab, mas que lutou verdadeiramente pelos títulos aos comandos de várias gerações do Audi Quattaro. A que o Campeão do Mundo de Ralis de 1984 traz em novembro é a última geração do famoso carro de Ingolstadt.

A prova vai mantém o formato ‘Rally Legend’, bastante difundido pela Europa, e que permite a convivência entre ‘bombas’ de ralis e pilotos atuais e do passado. E neste contexto a presença de um Grupo B como o Audi Sport Quattro S1 é sempre um acontecimento, pois estamos a falar de um bólide com quase 600 cv de potência para um peso de apenas 1090 kg.

Stig Blomqvist será, apesar da sua idade, uma das pessoas mais credenciadas para controlar esta ‘besta’ germânica, que tantas sensações proporcionou na década de 80 do século XX. No currículo do campeão escandinavo estão 122 ralis do Campeonato do Mundo, 11 vitórias e 32 pódios. Uma carreira de 55 anos.

Faltam quatro meses para o evento, mas o veterano piloto sueco já se mostra entusiasmado com a perspetiva de voltar a competir com o Audi Quattro S1 e em Portugal: “É sempre fantástico regressar ao volante do Audi Sport Quattro S1, pois traz sempre boas memórias. Será ótimo também voltar a estar com os sempre muito entusiastas espectadores portugueses, num ambiente descontraído e num rali como o RallySpirit Altronix, que, acredito, se tornará numa experiência muito interessante”.

Para além da sua maior estrela este ano, o RallySpirit Altronix tem já confirmadas 82 equipas à partida, num número máximo que poderá ir até 120, que irão percorrer especiais em asfalto de Vila Nova de Gaia e de Barcelos, como sucedeu em 2018.

Para Pedro Ortigão, que pensou o evento desde o primeiro dia, a intenção é de procurar manter o nível e, se possível, melhorá-lo: “Sendo a quinta edição do RallySpirit Altronix, logo comemorativa, tudo faremos para que seja memorável e contribua para o crescimento que a prova tem tido nos anos anteriores”.

“Em 2018, ficou prometido que, a seguir ao incrível Ford RS200, outros fantásticos carros de “Super-Grupo B” se tornariam uma realidade no futuro e é com muito agrado que podemos já confirmar a presença de um dos mais emblemáticos desses carros, o Audi Sport Quattro S1. Para além desse magnífico exemplar, continuamos motivados e a trabalhar no sentido de confirmar a presença de outros grandes ícones”, refere ainda o ‘homem-forte’ da X Racing.