Stéphane Peterhansel recuperou tempo “mas não o suficiente”

Stéphane Peterhansel pode ter conseguido a sua quarta vitória em etapas no Rali Dakar deste ano, mas considera que o tempo ganho a Carlos Sainz não foi suficiente para que possa pensar na sua 14ª vitória na prova.

Depois de ontem ter chegado a andar perdido na primeira parte da maratona destes dois últimos dias, o francês da X-Raid conseguiu recuperar parte dos minutos perdidos para o seu companheiro de equipa espanhol.

Antes da tirada de hoje mais de 18 segundos separavam Peterhansel de Sainz, pelo que a sua única opção foi uma fuga na frente da corrida. Nela o alsaciano recuperou oito minutos ao espanhol e dez minutos a Nasser Al-Attiyah.

“É tão difícil ganhar minutos na regularidade. Por outro lado assim que começamos a andar, são montes de minutos que desaparecem, com as enormes diferenças que se criam. Mas batemos-nos e atacamos todo o dia e ganhamos alguns minutos, mas não o suficiente”, contou o titular do Buggy Mini # 302.

Stéphane Peterhansel considera que Carlos Sainz pode vencer o rali, e que isso acaba por ser uma recompensa para o trabalho coletivo realizado pela equipa X-Raid Mini para melhorar o seu Buggy: “Carlos conseguiu um super feito desde o início, e se pode confirmá-lo ganhando a corrida isso será bom para a Mini e para a equipa, já que estamos empenhados todo o ano a preparar e desenvolver o carro”.