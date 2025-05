Ciência Startup portuguesa premiada por desenvolver terapia inovadora para cancros agressivos Por

BEAT Therapeutics vence BfK Awards nos Prémios Empreende XXI

Cancros agressivos, como os do pâncreas, mama triplo negativo, ovário e próstata resistente à castração, afetam cerca de 1,7 milhões de pessoas anualmente e apresentam taxas de mortalidade que ultrapassam os 70% nos primeiros cinco anos após o diagnóstico. Foi precisamente para dar resposta a esta realidade que surgiu a BEAT Therapeutics, a vencedora da edição deste ano do BfK Awards, atribuído pela Agência Nacional de Inovação (ANI) no âmbito da parceria entre o programa Born from Knowledge (BfK) e os Prémios Empreende XXI, promovidos pelo BPI e pela DayOne, divisão especializada do CaixaBank para empresas de inovação e tecnologia.

Fundada em 2023, a BEAT Therapeutics é uma startup de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de terapias inovadoras para cancros altamente agressivos, com especial enfoque no cancro do pâncreas, que continua a ser uma das patologias oncológicas com menos opções terapêuticas eficazes. O principal candidato a fármaco desta empresa é o composto “first-in-class”, BBIT20, atualmente em fase pré-clínica, que apresenta um mecanismo de ação único, com provas de elevada eficácia, capaz de ultrapassar mecanismos de resistência.

A inovação disruptiva da BEAT Therapeutics baseia-se em explorar novas vias terapêuticas que visam mecanismos de reparação de ADN até agora não explorados como alvos terapêuticos, demonstrando elevada eficácia e sinergia com outras terapias.

Com base numa abordagem científica de excelência, tendo resultado de investigação desenvolvida nas Faculdades de Farmácia da Universidade do Porto e Universidade de Lisboa, e no uso de tecnologias de última geração, como inteligência artificial e modelos computacionais avançados, a BEAT Therapeutics está a desenvolver terapias mais eficazes e direcionadas aos tumores, que procuram melhorar significativamente a qualidade de vida e as taxas de sobrevivência dos doentes oncológicos.

Além do impacto social e clínico, o modelo de negócio da BEAT Therapeutics, assente no licenciamento e com proteção de propriedade intelectual em 47 países, apresenta forte potencial de escalabilidade e internacionalização.

O BfK Awards distingue anualmente projetos empresariais nascidos do conhecimento científico e tecnológico, com forte componente de I&D, elevada ambição e potencial transformador. A BEAT Therapeutics junta-se assim ao conjunto de startups reconhecidas pela ANI desde 2017, que têm contribuído para reforçar o ecossistema de inovação em Portugal e a valorização de conhecimento para a economia.

Este reconhecimento traduz-se na atribuição do troféu “Árvore do Conhecimento”, da autoria do artista Leonel Moura, símbolo da ligação entre ciência, arte e sociedade, e num prémio pecuniário no valor de 2.500 euros.

Sílvia Garcia, administradora da ANI, sublinha que “a BEAT Therapeutics representa aquilo que queremos valorizar com o BfK Awards: ciência com propósito, com aplicação real na vida das pessoas e um modelo de crescimento que combina inovação tecnológica com impacto social e económico. Este é um exemplo notável da forma como o conhecimento pode transformar vidas”.