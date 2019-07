Standard Bank revê em baixa a inflação em Moçambique para 6,2% este ano

O Banco Standard prevê que a inflação em Moçambique termine o ano nos 6,2 por cento face a 2018, o que representa uma revisão em baixa face à previsão anterior, que apontava para uma inflação nos 9,9 por cento.

“Tendo em conta o comportamento da inflação no seguimento dos ciclones, e melhoria no comportamento do mercado cambial, atualizámos a nossa previsão para a inflação, antecipando que a inflação termine 2019 nos 6,2 por cento, ou seja, 3,7 pontos percentuais abaixo da nossa previsão anterior”, dizem os analistas do Standard Bank no mais recente relatório sobre as economias africanas.

No relatório, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os economistas do banco sul-africano escrevem que “a previsão de inflação para 2020 também foi descida num ponto percentual, para 5,8 por cento face a este ano”.

Sobre o enquadramento orçamental, o Standard Bank afirma esperar a consolidação orçamental apenas no próximo ano devido aos efeitos dos ciclones e à aproximação das eleições: “No seguimento do impacto negativo dos ciclones e dada a possibilidade de ultrapassagem dos custos previstos para as eleições de outubro, só vemos um regresso à consolidação orçamental no próximo ano”, escrevem, concluindo que “como resultado, o recurso ao financiamento interno deverá continuar a aumentar”.

O Governo de Moçambique reviu em baixa as previsões de crescimento económico para este ano no seguimento dos ciclones, antecipando um abrandamento para 2 por cento do PIB e um regresso ao forte crescimento, de 6 por cento, em 2020, de acordo com as últimas previsões apontadas pelo Presidente de Moçambique, durante a visita a Portugal, este mês.