Sebastien Ogier quer “colocar o máximo de pressão” sobre Ott Tanak na Grã-Bretanha

O triunfo na Turquia veio relançar a campanha de Sebastien Ogier no Campeonato do Mundo de Ralis, e a prova do próximo fim de semana na Grã-Bretanha quer ser aproveitada para voltar a dar um ‘golpe’ na vantagem que Ott Tanak possui na classificação.

São 17 os pontos que separam o estónio da Toyota do Campeão do Mundo, pelo que Ogier, cinco vezes vencedor do evento britânico quer que haja uma sexta vez, num evento conhecido pelas suas especiais bastante escorregadias nesta altura do ano.

“O objetivo na Grã-Bretanha será prosseguir com a nossa dinâmica turca e continuar a colocar o máximo de pressão sobre Ott. É um rali que correu sempre bem, onde espero jogar a minha cartada e ter a minha palavra a dizer, desde que as ordens de partida não sejam problemáticas para os da frente”, considera o francês da Citroën.

Para Sebastien Ogier “a chave” para o sucesso na prova britânica “consiste em ler bem as mudanças de aderência, negociar melhor as condições frequentemente difícieis, bem como as porções de percurso onde há pouca aderência”.

“Se consigo ganhar tempo nos meus começos também consigo gerir bem esta prova atípica. É um evento que aprecio bastante”, afirma ainda o piloto de Gap, que quer também fazer a Citroën regressar aos êxitos que conheceu no País de Gales entre 2008 e 2010.

O Rali de Gales Grã-Bretanha tem uma extensão total de 309 quilómetros cronometrados, distribuídos por 22 especiais. O ‘shakedown’ tem lugar quinta-feira de manhã em Gwydir e tem 4,6 quilómetros de extensão. A prova em si inicia-se na manhã desse dia em Dayinsure Oulton Park.