Motores Sportscar em estreia no Estoril Classics Por

Pela primeira vez a exclusiva competição 1000 Km Sports Cars vai disputar-se no âmbito do Estoril Classics.

É uma oportunidade única para os entusiastas apreciarem de perto alguns dos sport-protótipos e GT mais icónicos da década de 1970, e que competiram na época no Campeonato do Mundo de Resistência.

As máquinas vão ser muitas, mas algumas que se distinguem por terem muitas histórias associadas a elas ou vitórias, incluindo-se os Lola T70 ou Chevron B19, mas também um carro que nos diz muito e do qual já falamos aqui no PT Jornal; o Lola T292 que pertenceu ao Team BIP, e que depois foi adquirida pela Ecurie Bonnier.

O carro em causa foi utilizado pela equipa portuguesa em 1973, um ano depois da criação do Team BIP, e Carlos Gaspar sagrou-se campeão nacional nesse ano, onde obteve inclusivamente uma vitória no Grande Prémio do Estoril.

Com a crise energética e a revolução portuguesa em abril de 1974, o Team BIP desapareceu e o Lola foi vendido. Agora regressa ao traçado dos arredores de Lisboa para ser tripulado por Carlos Tavares.

Para alguns portuguesas vai ser emocionante reencontrar este protótipo, pois traz recordações e viver emoções, nomeadamente porque foi um carro que venceu na inauguração do Circuito do Estoril e chegou a competir em provas em Vila Real, Angola e Moçambique, no início da década de 1970.

A qualificação dos 1000 Km Sports Cars decorrer no sábado, pelas 12h30, a primeira corrida do fim de semana às 17h14, e a segunda corrida no domingo pelas 16h00.