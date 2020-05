Motores Sports & You cria nova equipa de Esports Por

A Sports & You adaptou-se à situação em que vivemos criando uma nova equipa para as corridas virtuais Esports.

No fundo é o aderir a uma nova realidade gerada pela pandemia de Covid-19, que obrigou grande parte da população a uma recolhimento domiciliário.

Esta decisão também teve em conta o crescimento que os jogos Esports geraram, pois só no ano passado, fizeram movimentar a nível global perto de mil milhões de euros, cifra em crescimento dada a situação atual.

Assim está já a decorrer a participação com equipas em duas competições distintas. Por um lado,a E-Sports & You já entrou com o pé direito no Campeonato de Espanha de Ralis Virtual – competição com a chancela da federação espanhola de automobilismo, com o Citroen Rally Team tendo como piloto

BILLYCHEROKEE (Alejandro Aroca García) tendo ganho a prova de abertura, o Rally Tierras Altas de Lorca, aos comandos de um CITROËN C3 R5, com as cores oficias da marca francesa e que foi desenvolvido em parceria com o Grupo PSA e a Citroën Racing, patrocinado pelos lubrificantes TOTAL.

Outra aposta será no Virtual Touring Cars, campeonato virtual realizado no simulador Assetto Corsa e com presença de diversos pilotos do WTCR, e no qual a E-Sports & You tem como representantes Rafael Lobato e João Moutinho, pretendentes ao título com o Peugeot 308 TCR. Esta competição conta com quatro corridas de duas mangas de 20 minutos cada, com transmissão em direto da RTP Arena.

De momento, estão inscritos 60 pilotos no total, tendo a competição uma série de prémios dos quais se destaca a disputa de uma prova no Troféu C1 na realidade, para o campeão.

Como em todas áreas em que está envolvida a Sports & You preparou de forma cuidada a sua presença nas corridas virtuais e assim, fica levantado o véu sobre um futuro incrivelmente próximo que posicionará a empresa como ‘player’ de relevo numa área de negócio onde está, claramente, para ganhar.