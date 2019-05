Sportinguista Coates entre os eleitos do Uruguai para a Copa América

O defesa-central Sebastián Coates, que atua no Sporting, figura entre os 23 convocados pelo selecionador Óscar Tábarez para defender as cores do Uruguai na Copa América 2019, anunciou hoje a Associação Uruguaia de Futebol.

Coates, de 28 anos, natural de Montevideu, conta com 34 internacionalizações pela seleção ‘celeste’, tendo marcado um golo, e tem contrato com o Sporting até 2022, tendo referido há três dias, em declarações à comunicação social na chegada à concentração da sua seleção, que a sua prioridade é continuar a defender os ‘leões’.

Entre os 23 jogadores chamados por Tábarez, destaca-se a temível dupla de avançados composta por Edison Cavani (Paris Saint-Germain) e Luis Suárez (Barcelona), que vão contar com a companhia do ex-benfiquista Jonathan Rodríguez, ponta-de-lança que atuou nos ‘encarnados’ na temporada de 2014/15 e que se encontra atualmente ao serviço dos mexicanos do Cruz Azul.

A 46.ª edição da Copa América, o principal torneio de futebol masculino entre seleções da América do Sul, vai ser disputada no Brasil entre 14 de junho e 07 de julho.