Sportinguista Bruno Gaspar ruma ao Olympiacos

O defesa internacional angolano Bruno Gaspar, que alinhava no Sporting, vai jogar no Olympiacos, treinado por Pedro Martins, anunciou hoje o clube grego de futebol.

O Olympiacos confirmou a contratação do lateral direito, de 26 anos, que já não integrava o plantel principal ‘leonino’, depois de ter chegado ao emblema lisboeta no início de 2018/19, com um contrato válido por quatro temporadas.

Nenhum dos clubes deu conta dos contornos da transferência do internacional pelas camadas jovens por Portugal, que disputou a recente Taça das Nações Africanas de 2019 (CAN2019) por Angola.

Bruno Gaspar junta-se ao guarda-redes José Sá, ao defesa Rúben Semedo e ao avançado Daniel Podence no plantel do clube grego, que vai disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões.