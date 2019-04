Sporting vence Vitória de Guimarães e consolida terceiro lugar na I Liga

O Sporting somou hoje a oitava vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada.

Os brasileiros Raphinha (39 minutos) e Luiz Phellype (51) marcaram os golos dos ‘leões’, que consolidaram o terceiro lugar na I Liga, com 70 pontos, a seis do líder FC Porto e a cinco do Benfica, passando ter mais seis do que o Sporting de Braga, que recebe as ‘águias’ no domingo.

O Vitória de Guimarães somou a terceira derrota consecutiva e mantém a sexta posição, a quatro pontos do Moreirense, que ocupa a quinta posição, que deverá dar acesso à Liga Europa.