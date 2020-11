Desporto Sporting vence Tondela e assume liderança à condição Por

O Sporting derrotou esta noite o Tondela, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em jogo a contar para a sexta jornada da I Liga.

Pedro Goncalves esteve em destaque com dois golos, aos 45 e 49 minutos.

Aos 79, Pedro Porro ampliou a vantagem, com Sporar a fechar o marcador já nos descontos.

Com a vitória, o Sporting chegou aos 16 pontos e assumiu a liderança à condição, com o Benfica (15 pontos) a jogar amanhã, com o Boavista.