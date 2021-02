Desporto Sporting vence Portimonense e segue firme na liderança Por

O Sporting segue firme na liderança do campeonato e colocou pressão nos rivais ao vencer o Portimonense, por 2-0, em encontro da 20.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Sem Paulinho, que ficou ausente da partida, o leão entrou com vontade de resolver cedo a situação e acabou por conseguir, adiantando-se aos 27 minutos por intermédio de Feddal, na sequência de um livre, e aos 31′ por Nuno Santos, que aproveitou uma falha defensiva do conjunto algarvio.

A vida do leão ficou resolvida na primeira parte e no segundo tempo o Sporting geriu a vantagem, segurando mais uma vitória, isto antes de visitar o Estádio do Dragão, onde Coates, Nuno Santos e Matheus Nunes, que estavam à bica’, podem ser opção de Rúben Amorim.

Na classificação, a equipa lisboeta passa a somar 54 pontos, mais 13 do que o FC Porto, à condição, já que os dragões, segundos classificados, jogam apenas na segunda-feira no reduto do Marítimo.

Já o Portimonense continua com 19 pontos e pode terminar a ronda na zona de despromoção.