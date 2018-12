Desporto Sporting vence em Vila do Conde e fecha jornada em segundo Por

O Sporting venceu hoje em casa do Rio Ave por 3-1, no jogo que encerrou a 11.ª jornada da I Liga de futebol, fechando a ronda no segundo posto, a dois pontos do comandante FC Porto.

Os ‘leões’ adiantaram-se cedo no marcador, aos oito minutos, por Bruno Fernandes, ainda permitiram que João Schmidt igualasse, quatro minutos depois, mas golos de Bas Dost, aos 23, e de Jovane Cabral, aos 72, sentenciaram a partida e permitiram que o treinador holandês Marcel Keizer também se estreasse no campeonato com um triunfo, depois das vitórias na Liga Europa e Taça de Portugal.

Com este triunfo, o Sporting fechou a 11.ª jornada no segundo posto com 25 pontos, menos dois do que o FC Porto, líder, enquanto o Rio Ave concluiu a ronda na sexta posição com 18 pontos, os mesmos do que o Vitória de Guimarães, quinto.