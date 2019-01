Desporto Sporting vence Belenenses e assume segundo lugar Por

O Sporting recebeu e venceu o Belenenses SAD, nesta quinta-feira, por 2-1, em partida do campeonato. Os leões aproveitam assim o deslize do Benfica, em Portimão, e ultrapassam os rivais lisboetas. Os golos da vitória do Sporting apareceram na etapa complementar, tal como o tento dos azuis.

Depois de uma primeira parte sem golos (mas com duas bolas nos ferros; uma para cada lado), os adeptos presentes em Alvalade acabariam por ver o marcador funcionar no segundo tempo.

Aos 57 minutos, desde o corredor direito, Bruno Gaspar abriu o ativo com um remate de primeira, que ainda desviou em Sasso, acabando por entrar no poste mais distante e trair o guarda-redes do Belenenses.

De resto, Muriel esteve quase sempre bem protegido pela defensiva dos azuis e isso foi dificultando a tarefa dos leões.

Aliás, o Belenenses conseguiu quase sempre fechar bem os caminhos para a sua baliza, não raras vezes, após iniciativas de Nani, que foi dos jogadores leoninos mais inconformados, tal como Miguel Luís, que acabaria por ampliar a vantagem verde e branca na reta final da partida.

Os 30.054 adeptos presentes em Alvalade viram o jovem da formação leonina disparar um pontapé fortíssimo e indefensável para Muriel, após passe de Petrovic, fazendo, na altura, o 2-0.

A partida parecia decidida mas não.

É que a história do jogo ainda teria de contar com um golo do Belenenses, apontado por Fredy, já nos instantes finais, após jogada de Licá que colocou a bola na área para remate de um jogador do Belenenses, que o guarda-redes dos leões afastou mas, na recarga, Fredy balançou as redes.

O jogo relançou-se para o período da compensação mas o conjunto verde e branco acabaria mesmo por vencer.

Com este resultado, o Sporting chega aos 34 pontos, ultrapassando o Benfica que tem 32, e o Braga, que tem 33.

Os leões seguem agora no segundo lugar da tabela classificativa.

Já o Belenenses, que somou a terceira derrota no campeonato, continua com 22 pontos somados e segue no meio da classificação.