Sporting segura quarto lugar ao vencer em Paços de Ferreira

O Sporting venceu hoje no terreno do Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, e manteve o quarto lugar.

Bruno Fernandes, com o seu quinto golo na competição, assegurou o terceiro triunfo consecutivo dos ‘leões’ na I Liga, aos 79 minutos, na conversão de uma grande penalidade, depois de Luiz Phellype ter dado vantagem à formação lisboeta, aos 11, e de o suplente Douglas Tanque ter empatado para os pacenses, aos 74.

O Sporting segurou o quarto lugar, com 17 pontos, menos sete do que o líder e campeão nacional Benfica, enquanto o Paços de Ferreira, que somou o terceiro jogo sem vencer na prova, permanece no 17.º e penúltimo lugar, com cinco.