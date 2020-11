Desporto Sporting reforça liderança da Liga com goleada em Guimarães Por

O Sporting reforçou este sábado a liderança da I Liga ao golear na visita ao terreno do Vitória de Guimarães, por 4-0, em jogo da sétima jornada.

Pedro Gonçalves voltou a ser a figura em destaque nos leões, ao apontar dois golos (43’ e 56’), já depois de ter servido Nuno Santos para a abertura do marcador (11’).

Jovane Cabral fechou as contas aos 75 minutos, nove minutos depois de ter rendido Sporar.

A equipa de Rúben Amorim cimenta assim o primeiro lugar do campeonato, com 19 pontos, mais quatro que o Benfica, que defronta este domingo o SC Braga. O Vitória de Guimarães segue na sétima posição, com 10 pontos.