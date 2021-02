Desporto Sporting reforça liderança com triunfo em casa do Marítimo Por

O Sporting venceu hoje na visita ao Marítimo, por 0-2, em jogo realizado no Estádio dos Barreiros, para a 17.ª jornada da I Liga.

Pedro Gonçalves marcou os dois golos do triunfo leonino, aos nove e 57 minutos, numa partida em que o reforço Paulinho foi titular.

Com o triunfo, o Sporting reforçou a liderança, aproveitando o empate do FC Porto com o Belenenses para aumentar a distância em relação ao segundo classificado, agora com seis pontos de atraso.