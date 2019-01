Desporto Sporting perde em Tondela e cai para quarto lugar Por

Com Diaby no lugar de Bas Dost no onze inicial, o Sporting saiu derrotado de Tondela, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga.

A equipa de Marcel Keizer entrou desconcentrada e viu-se em desvantagem logo aos cinco minutos, quando Delgado deu o melhor seguimento a um cruzamento de Xavier.

Os leões voltaram para a segunda parte com Montero como homem mais adiantado (Gudelj ficou no balneário), mas seria o Tondela a marcar novamente.

Aos 74 minutos, já com 10 elementos em campo por expulsão de Jaquite (50′) Tomané aumentou a vantagem com um golaço de trivela.

O Sporting reagiu de imediato, com Mathieu a reduzir à boca da baliza após uma jogada de insistência, mas saiu derrotado de Tondela.

Com este resultado, o Sporting termina a jornada na quarta posição, com menos um ponto que o Benfica. O Tondela ascende ao 12.º lugar, com 18 pontos.