Sporting passa à fase principal da Taça Challenge de voleibol

O Sporting avançou hoje para a fase principal da Taça Challenge de voleibol masculino, ao repetir no Luxemburgo a vitória por 3-0 sobre o Fentage, na segunda mão da segunda elminatória de acesso.

Os campeões nacionais, que estão de regresso às competições europeias após uma ausência de 24 anos, voltaram a ser amplamente superiores, com menos de uma hora de jogo. Em 58 minutos, marcaram 25-12 (19 minutos), 25-15 (20) e 25-12 (19).

André Brown, com 12 pontos (9 breaks), e Wallace Martins, com 9 (6), foram os jogadores mais em destaque.

Com mais esta vitória no Centre Sportif Holleschbierg, em Hesperange, no Luxemburgo, os ‘leões’ chegam à fase principal, em que também estarão Fonte Bastardo, Benfica e o Caldas.

O próximo adversário do Sporting, nos 16 avos de final, é o Stroitel Minsk, da Bielorrússia.