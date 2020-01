Desporto Sporting oficializa contratação de Andraz Sporar Por

O Sporting anunciou hoje a contratação do futebolista esloveno Andraz Sporar, que alinhava nos eslovacos Slovan Bratislava, por seis milhões de euros, assinando um contrato válido por cinco épocas.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting revela ainda que o avançado, de 25 anos, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O avançado internacional esloveno jogava no atual campeão eslovaco desde 2017/18, ao qual chegou proveniente dos suíços do Basileia, que o emprestaram aos alemães do Armínia Bielefeld.

Antes, na Eslovénia, vestiu as camisolas de NK Interblock e Olimpija Ljubljana.