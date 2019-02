Sporting nas meias-finais da Taça Challenge de voleibol, Benfica eliminado

O Sporting apurou-se hoje para as meias-finais da Taça Challenge de voleibol, ao eliminar o Fonte Bastardo, numa prova em que o Benfica foi afastado, apesar de ter vencido os russos do Belgorod.

Graças ao triunfo por 3-0 em casa, os ‘leões’ apenas precisavam de vencer dois parciais nos Açores para seguirem em frente e festejaram o apuramento ao chegarem ao 2-0 (25-17, 25-22).

Nas meias-finais, o Sporting vai defrontar os italianos do Vero Volley Monza, jogando a primeira mão em Itália e a segunda em Lisboa.

Depois de ter perdido por 3-0 na Rússia, o Benfica, semifinalista em 2014/15, conseguiu empatar a eliminatória, ao vencer os três primeiros parciais, por 25-18, 25-23, 25-22, mas acabou por perder no ‘golden set’, por 15-12

Nas meias-finais, Belgorod vai defrontar os franceses do Stade Poitevin Poitiers, que afastaram os israelitas do Hapoel Yoav Kfar Saba, igualmente no ‘set’ de desempate.