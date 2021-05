Desporto Sporting derrota FC Porto e sagra-se campeão europeu de hóquei em patins Por

O Sporting sagrou-se neste domingo campeão europeu de hóquei em patins, após derrotar o FC Porto por 4-3, após prolongamento, no jogo decisivo da final-four, disputado no Pavilhão Municipal do Luso.

A equipa de Guillem Cabestany até entrou melhor no jogo, com Rafa a abrir o marcador logo aos quatro minutos e Gonçalo Alves a dilatar a vantagem, no minuto seguinte, na conversão de um livre direto.

O Sporting reagiu, reduzindo a desvantagem para 2-1 aos 14 minutos, com remate certeiro de Matias Platero.

Num final de primeira parte atribulado, Ferran Font acabou por ser expulso, num lance em que o juiz da partida considerou agressão do jogador dos leões a Gonçalo Alves. Na cobrança do livre, o FC Porto desperdiçou a oportunidade de elevar a contagem.

A superioridade numérica de dois minutos também não foi aproveitada pelos azuis e brancos, já que logo a seguir Reinaldo Garcia viu um cartão azul.

Os primeiros 25 minutos terminaram com vantagem do FC Porto, perante os olhares atentos de Pinto da Costa, presidente do clube da Invicta, e Frederico Varandas, líder leonino, que assistiam na tribuna a esta final europeia.

No segundo tempo, os leões tiveram oportunidade de repor a igualdade na cobrança de um livre direto, à 10.ª falta do adversário, mas Verona desperdiçou.

Poucos minutos depois, Poka viu cartão azul, o que permitiu novo livre direto para a equipa de Paulo Freitas. Romero foi igualmente perdulário, mas, na sequência do lance, Toni Pérez mostrou-se letal, rematando certeiro e repondo a igualdade, resultado que persistiu até ao final do tempo regulamentar.

Já no prolongamento, Toni Pérez voltou a mostrar eficácia no remate, consumando a reviravolta, num lance que gerou protestos dos dragões.

Até que Reinaldo Garcia complicou a missão portista, ao ver cartão azul, após toque na cara do adversário, o que permitiu a Romero dilatar a vantagem para 4-2, na cobrança do respetivo livre direto.

O dragão não desistiu de procurar a vitória e teve uma oportunidade para reentrar na discussão do título, com Gonçalo Alves a dispor de uma grande penalidade que não falhou. A 2m54 segundos do fim, o 4-3 trouxe ainda mais incerteza.

Porém, a entrada em campo de Reinaldo Garcia, sem permissão, ditou expulsão e mais um livre direto para o Sporting. Romero desperdiçou, mas a formação leonina segurou a vantagem, apesar da forte pressão do FC Porto, e ergueu o prestigiado título europeu.

Recorde-se que a final-four da Liga Europeia de hóquei em patins foi disputada por quatro equipas portuguesas. O FC Porto vencera a Oliveirense por 6-4, ontem de tarde, enquanto o Sporting derrotara o Benfica, após desempate por grandes penalidades (o jogo terminara empatado a cinco golos), em partida disputada também no sábado.