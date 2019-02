Sporting defende os títulos na Taça dos Campeões Europeus de corta-mato

O Sporting apresenta-se como favorito para revalidar os títulos masculinos e femininos na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, que se disputa no domingo, coincidindo com o Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira.

Na Aldeia das Açoteias, que recebe a prova pela 11.ª vez, o Sporting procura somar o 16.º título entre os homens e consolidar o estatuto de clube português com mais títulos – o segundo é o Maratona, com seis.

Apenas os italianos do Casone e os espanhóis do Bikila parecem ser capazes de lutar com o Sporting, enquanto o ugandês Jacob Kiplimo (Casone), ainda júnior, é o grande favorito a nível individual.

Davis Kiplangat, queniano do Sporting, vencedor em 2018, também surge como candidato, tal como o turco Ramazan Ozdemir, terceiro classificado no ano passado, o espanhol Ayad Lamdassen, três vezes vencedor, e o belga Robin Hendrix, oitavo em 2018.

Na prova feminina, o Sporting procura o segundo título coletivo, depois do conseguido em 2018, em Mira, e surge como candidato principal, sendo que o Maratona é a equipa lusa com mais títulos – 10.

A equipa lisboeta mantém a maioria das melhores fundistas portuguesas e reforçou-se com a jovem queniana Fancy Cherono, de 17 anos, terceira classificada nos 3.000 metros obstáculos nos Campeonatos de África.

Sara Moreira e Jessica Augusto, a par de Catarina Ribeiro (campeã nacional de estrada) e das recuperadas Carla Salomé Rocha e Inês Monteiro, são importante trunfo coletivo, e podem também lutar pela vitória individual, para a qual também se terá de contar com a espanhola Trihas Gebre, a melhor espanhola nos Europeus, e a polaca Katarzyna Rutkowska, vencedora no ano passado.

Na prova de juniores, que os portugueses já venceram individualmente por Ruben Silva (2012, pelo Benfica) e Silvana Dias (em 2013, pelo Várzea), e coletivamente pelo Benfica, em 2012 e 2013, os ‘encarnados’ apostam no queniano Edward Pingua e no algarvio Etson Barros, para reconquistar o título.

Em femininos, compete o Sporting, liderado por Bárbara Neiva, numa prova enque o estatuto de principal candidata ao triunfo é a dinamarquesa Ann Mark Helwigh, vencedora das duas últimas edições.