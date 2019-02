Desporto Sporting de Braga reage mal aos comentários de Sousa Tavares na TVI Por

“Trauliteiro, arrogante, desdenhoso e néscio”. Minhotos respondem aos comentários do jornalista, feitos na TVI, nesta terça-feira

No seu espaço de comentário semanal, nesta terça-feira à noite, na TVI, o jornalista Miguel Sousa Tavares abordou o cenário de venda do estádio municipal de Braga, colocado em cima da mesa, por iniciativa do município da cidade, que decidiu referendar a medida.

Sousa Tavares defendeu que clube minhoto “joga praticamente de borla” no seu estádio, “sustentado pela Câmara”. E considerou que existe concorrência desleal em relação a outros clubes, em particular os três grandes, que suportaram a maioria da fatura dos estádios construídos para o Euro’2004.

Em comunicado, o Sporting de Braga criticou o comentário: “O dislate que proferiu em direto, apesar do contraditório exercido pelo pivô, é apenas a enésima demonstração daquilo que Miguel Sousa Tavares é, enquanto comentador e formador da opinião pública: trauliteiro, arrogante, desdenhoso e, acima de tudo, néscio”.

O clube minhoto acusa o jornalista de “destilar o ódio ao Sporting Clube de Braga”, que “alimenta há anos”.

“Essa repulsa não constitui, por si só, qualquer incómodo, sendo uma decorrência legítima da liberdade de que gozamos e que permite a qualquer indivíduo o exercício da sua opinião, por mais estapafúrdia que ela seja. O problema é que MST não é um comentador de taberna ou um analista de café. MST é jornalista com carteira profissional, que mesmo em espaços de opinião deve obedecer a um código deontológico, emitindo informações sustentadas e validadas e evitando afrontas grosseiras”, escrevem os minhotos.

“A eliminação seletiva de uma franja da população que, sendo-lhe ou não agradável, é manifesta e merece tanto respeito quanto qualquer massa adepta em Portugal, é uma grosseria que não pode ter lugar num espaço de informação de um canal que se quer plural e de referência, qualificando não apenas o autor de tais disparates, mas também a estação que os admite e os considera legítimos”, acusam ainda os arsenalistas, num comunicado duro.

O Sporting de Braga considera que a intervenção de Sousa Tavares é “de uma gravidade tremenda e não é desculpável pela manifesta ignorância e malícia do comentador, mas é igualmente crítico que um jornalista no exercício da sua opinião veicule factos infundados, assentes em mentiras mil vezes repetidas e que MST foi incapaz de filtrar, no cumprimento da sua missão de contribuir para uma opinião pública melhor informada”.

“Quando diz que ‘o Braga joga praticamente de borla, por um preço simbólico, num estádio que é todo sustentado pela Câmara’, MST repisa uma das chalaças do meio jornalístico, assassinando o código deontológico: ‘para quê estragar uma boa história contando a verdade?’”.

A nota esclarece que o clube tem custos com o estádio que “superam os 750 mil euros por ano” e que incluem “eletricidade, água, gás, tratamento dos relvados, segurança diária e muitas outras pequenas rubricas que representam uma fatia considerável do orçamento da SAD, sem contabilizar os gastos muito relevantes com a organização dos jogos”.

O clube garante ainda que tem “avultados” gastos em “operações de melhoria do estádio, como a ocorrida em 2016 e que significou um investimento de 2,5 milhões de euros”.

“Sendo despesas que resultam da utilização do recinto, são custos que o SC Braga não reclama, mas que entende, de uma vez por todas, que devem ser do conhecimento público, desmistificando a ideia de uma relação privilegiada que desonera a SAD de gastos no usufruto do Estádio Municipal, que em momento algum continuaria a receber grandes jogos (Seleção Nacional incluída) e grandes competições (como a final four da Taça da Liga) se não fosse a utilização diária que o SC Braga faz do recinto, o cuidado que lhe dispensa decorrendo dessa utilização e as intervenções que tem feito ao longo dos anos para o conservar e melhorar”, realça o comunicado.

A terminar, o clube exige “melhor informação”, mas, “acima de tudo respeito”. “Miguel Sousa Tavares desrespeitou e ofendeu a instituição, desconsiderando-se também enquanto jornalista e prestando um lamentável serviço ao canal que representa e ao público que tem o dever de servir e informar”, pode ler-se.