Sporting de Braga quer vencer no Dragão o “melhor FC Porto da época”

O treinador Abel Ferreira disse hoje que o Sporting de Braga nada tem a provar e vai ao Dragão para vencer o “melhor FC Porto da época”, no jogo que opõe os líderes da I Liga de futebol.

“Muito honestamente, não temos nada a provar a ninguém. O grande desafio a que nos propusemos este ano foi ser melhores que na época passada. Isso passa por desafiar os melhores, e o FC Porto é, hoje, um dos melhores”, afirmou o treinador, na antevisão do confronto da 10.ª jornada, agendado para sábado.

Entre os elogios à equipa orientada por Sérgio Conceição, Abel Ferreira considerou que o Braga vai defrontar “o melhor FC Porto da época”, lembrando que é o atual campeão e que está em primeiro lugar no campeonato e no seu grupo na Liga dos Campeões.

“Do outro lado está um adversário supermotivado, que tem uma forma de entrar no jogo muito agressiva, no bom sentido”, disse.

A única vitória dos ‘arsenalistas’ no Estádio do Dragão aconteceu em janeiro de 2005 (3-1), era Abel Ferreira jogador do Sporting de Braga – no campeonato, venceu em outras duas visitas aos ‘azuis e brancos’, uma nas Antas, em 1959/60, e outra no Campo da Constituição, em 1948/49.

“Fico contente que vocês [jornalistas] acreditem que podemos ir vencer o FC Porto, porque nós também acreditamos, mas, mais do que isso, é preciso passar à ação”, disse.

Abel Ferreira reforçou ainda a ideia de que o Sporting de Braga vai ao Dragão não para conquistar um ponto, mas para ganhar três.

“Não sou treinador de I Liga há muito tempo, mas acho que já ficou bem vincada a nossa forma de jogar e a nossa identidade. Quero que eles tenham a coragem e a audácia de desafiarem o adversário na sua casa”, disse.

O treinador portista considerou que o Sporting de Braga é um candidato ao título, mas Abel Ferreira assume apenas o objetivo traçado de ficar entre os quatro primeiros lugares.

“Não adianta falar do que todos falam todos os dias, é muito fácil criar expectativas. Em maio, o objetivo é ficar entre os quatro primeiros lugares, pode ser o primeiro, o quarto, segundo ou terceiro. Vamos lutar e ver até onde somos capazes de nos desafiar”, disse.

O técnico comentou ainda o facto de o selecionador português, Fernando Santos, não ter chamado novamente nenhum jogador do Sporting de Braga para o duplo compromisso de Portugal da Liga das Nações, com a Itália e Polónia (17 e 20 de novembro).

“O Braga não tem nenhum jogador internacional, vamos ter de trabalhar mais e melhor, ser persistentes, insistentes e resilientes. Coletiva e individualmente, só há um caminho: olhar para a frente. Se tivermos que andar um ano inteiro a partir pedra, vamos fazê-lo, porque quem trabalha e é honesto acaba por ser recompensado”, deixou.

Sporting de Braga, segundo classificado, e FC Porto, líder do campeonato, ambos com 21 pontos, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio do Dragão, no Porto.