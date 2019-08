Sporting de Braga procura juntar-se a rival minhoto no ‘play-off’ da Liga Europa

O Sporting de Braga procura hoje capitalizar o triunfo alcançado sobre o Brondby, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, e assegurar um lugar no ‘play-off’ da Liga Europa de futebol, no qual já está o Vitória de Guimarães.

Os ‘arsenalistas’ recebem a formação nórdica na ‘Cidade dos Arcebispos’ uma semana depois de terem conseguido uma vitória ‘fora de horas’, por 4-2, com golos de Paulinho, André Horta, Ricardo Horta e um tento de Hjortur Hermannsson na própria baliza.

Em vésperas de visitar o Sporting, para a segunda ronda da I Liga portuguesa, a formação liderada por Ricardo Sá Pinto, que vem de um triunfo sobre o Moreirense (3-1), na estreia na prova nacional, tem, desde logo, a possibilidade de melhorar o desempenho europeu da última temporada, na qual não passou precisamente da terceira pré-eliminatória.

Então sob o comando de Abel Ferreira, os minhotos caíram aos ‘pés’ dos ucranianos do Zorya Luhansk, com dois empates (1-1 fora e 2-2 em Braga).

Garantindo a passagem, o Sporting de Braga juntar-se-á na próxima fase preliminar ao rival Vitória de Guimarães, que na quarta-feira confirmou a qualificação perante o vice-campeão da Letónia, Ventspils, impondo um agregado de 9-0 (3-0 e 6-0) na eliminatória.

Caso cheguem ao ‘play-off’, os ‘arsenalistas’ terão pela frente o vencedor do duelo entre os suíços do Thun e os russos do Spartak de Moscovo, que também hoje jogam a segunda mão, depois do triunfo por 3-2 dos moscovitas na semana passada.

Já os vitorianos sabem que vão defrontar os romenos do Steaua de Bucareste ou os checos do Mlada Boleslav, que empataram 0-0 na primeira mão.

O encontro entre Sporting de Braga e Brondby tem início marcado para as 19:45, no Estádio Municipal de Braga, num encontro que será dirigido pelo russo Aleksei Eskov.