Sporting de Braga e Marítimo empatam 2-2

O Sporting de Braga e o Marítimo empataram hoje 2-2, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, no qual os ‘arsenalistas’ tiveram de recuperar duas vezes de desvantagem.

Os insulares estiveram a vencer em duas ocasiões, depois dos golos do japonês Daizen Maeda, aos 32, de grande penalidade, e do francês Bambock, aos 70, respondendo o Braga nas duas vezes com tentos de Ruben Ferreira, aos 57, na própria baliza, e de Paulinho, aos 78, jogador que assim se redimiu da grande penalidade falhada aos 54.

Com este empate, as duas equipas mantiveram as respetivas posições na pauta classificativa, com o Marítimo a ocupar a 15.ª posição com cinco pontos, os mesmos do Sporting de Braga, 16.º.