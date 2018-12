Sporting de Braga e Benfica a um ‘passo’ da ‘fnal four’ da Taça da Liga

O Sporting de Braga, que pode perder em Setúbal, e o Benfica, necessitado apenas de um empate na Vila das Aves, estão bem posicionados para selarem hoje um lugar na ‘final four’ da Taça da Liga de futebol.

Os ‘arsenalistas’, que recebem a fase final da competição, entre 22 e 26 de janeiro de 2019, lideram o Grupo B, com seis pontos, mais três do que o Tondela, anfitrião do Nacional, e ainda com seis golos de avanço (7-1 contra 3-3).

A formação comandada por Abel Ferreira, que no fim de semana saiu goleada por 6-2 do Estádio da Luz, até pode voltar a perder, face ao Vitória de Setúbal (soma um ponto, com os insulares), e seguir em frente, para uma sexta meia-final.

Por seu lado, o Benfica, que procura uma 10.ª presença nas meias-finais, precisa de pontuar no reduto do Desportivo das Aves, já que soma seis pontos, contra quatro do conjunto comandado por José Mota, o detentor da Taça de Portugal.

Num Grupo A em que Rio Ave e Paços de Ferreira cumprem calendário em Vila do Conde, os ‘encarnados’ procuram o oitavo triunfo consecutivo em todas as provas e segurar a invencibilidade na fase de grupos (27 vitórias e cinco empates, com 70-17 em golos).

Apesar de partirem em desvantagem, Tondela e Desportivo das Aves ainda podem juntar-se aos 17 clubes que já acabaram a prova, criada em 2007/08, no ‘top 4’.

A terceira ronda da fase de grupos prossegue no sábado, com o Feirense (seis pontos) a receber o Sporting (três) e o Estoril Praia (três), que se desloca ao Funchal, para defrontar o Marítimo (um), também com hipóteses de chegar às ‘meias’, no Grupo D.

No domingo, define-se o Grupo C, com o FC Porto (quatro pontos), que joga no reduto do Belenenses (zero), à procura das meias-finais, igualmente ao alcance de Desportivo de Chaves (quatro) e Varzim (três), que medem forças em Trás-os-Montes.

A ‘final four’ da Taça da Liga realiza-se de 22 a 26 de janeiro de 2019, com a primeira meia-final a 22, entre os vencedores dos grupos A e C, e a segunda a 23, entre os primeiros de B e D.

– Programa da terceira e última jornada da fase de grupos:

Sexta-feira, 28 dez

Grupo B

Tondela – Nacional, 19:00.

Vitória de Setúbal – Sporting de Braga, 19:00.

Grupo A

Desportivo das Aves – Benfica, 21:15.

Rio Ave – Paços de Ferreira, 21:15.

Sábado, 29 dez

Grupo D

Feirense – Sporting, 19:45.

Marítimo – Estoril Praia, 19:45.

Domingo, 30 dez

Grupo C

Desportivo de Chaves – Varzim, 17:00.

Belenenses – FC Porto, 17:00.